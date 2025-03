Arraial do Cabo promove palestras e ações educativas no combate à tuberculose

A Secretaria de Saúde de Arraial do Cabo, por meio do Centro de Doenças Infecciosas, deu início nesta semana a uma série de palestras educativas sobre a prevenção e o controle da tuberculose. A ação faz parte da campanha pelo Dia Mundial de Combate à Tuberculose, celebrado em 24 de março, que neste ano destaca iniciativas para a eliminação da doença no Brasil.

Em Arraial do Cabo, as atividades são voltadas aos pacientes cadastrados nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e incluem palestras informativas e a distribuição de materiais educativos sobre a doença.

A programação começou na segunda-feira (17), na ESF de Figueira. Na terça-feira (18), foi a vez das unidades de Monte Alto e Sabiá receberem o evento. As atividades seguem até o fim do mês, com destaque para as rodas de conversa no dia 24, às 10h na ESF do Canaã e às 14h na ESF da Prainha. No dia 25, os encontros acontecem na ESF do Boa Vista, às 10h, e na ESF Hermes Barcellos (Sítio), às 14h. No dia 26, às 10h, será na ESF da Cabocla. O encerramento será no dia 28, às 10h, na Policlínica.

Vale lembrar que, em Arraial do Cabo, pacientes com HIV internados no Hospital Geral e com suspeita de tuberculose têm acesso ao teste rápido, com resultado em apenas 30 minutos.