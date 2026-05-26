Arraial do Cabo realiza evento de abertura da Temporada de Baleias 2026

Programação gratuita reúne exposições, palestras, atividades educativas e projetos científicos

De junho a setembro, Arraial do Cabo entra oficialmente na rota das gigantes do mar. A abertura desse espetáculo será marcada pelo evento de Abertura da Temporada de Baleias 2026, que acontece nos dias 1º, 2 e 3 de junho, das 9h às 20h, no Estádio Hermenegildo Barcelos (Barcelão).

Com o tema “Meninas e Mulheres nas Ciências (STEM)”, a programação contará com diversas atividades voltadas à ciência, educação e meio ambiente. O evento é promovido pela Fundação Municipal do Meio Ambiente, Pesquisa, Ciência, Tecnologia, Esporte e Lazer (Funtec Ambiental), em parceria com a Secretaria de Educação, Esporte, Ciência e Tecnologia de Arraial do Cabo.

Entre os destaques está a exposição “O Fantástico Mundo Marinho”, aberta ao público durante os três dias do evento, das 9h às 20h. A mostra reúne esculturas animatrônicas de espécies marinhas, com sons e movimentos realistas, proporcionando uma experiência interativa e educativa para visitantes de todas as idades. A proposta é aproximar o público da biodiversidade oceânica e despertar o interesse pela conservação dos ecossistemas marinhos.

O evento também contará com mais de dez tendas de projetos científicos e de educação ambiental. Entre eles, está o Projeto Mantas do Brasil, com a exposição “Conhecendo as Gigantes do Oceano”, que disponibilizará fotografias, materiais biológicos, painéis informativos e experiências em realidade virtual. Outro participante será o Ecomar UFRJ, laboratório de Ecologia Marinha que desenvolve pesquisas voltadas à conservação dos ambientes costeiros e oceânicos.

A programação inclui, ainda, um ciclo de palestras com mais de 20 especialistas, pesquisadores e profissionais da área ambiental, abordando temas como conservação de tartarugas marinhas, mudanças climáticas, biodiversidade, monitoramento de cetáceos, conservação marinha e gestão costeira.

O presidente da Funtec Ambiental, Ronnie Plácido, destaca a importância da Temporada de Baleias para o município.

“Arraial do Cabo tem uma ligação histórica e afetiva com o mar, e a Temporada de Baleias representa um dos momentos mais especiais do nosso calendário ambiental. Este evento foi pensado para aproximar a população da ciência, da educação ambiental e da importância da preservação dos nossos ecossistemas marinhos. Além disso, destacar o protagonismo de meninas e mulheres nas áreas da ciência é uma forma de incentivar novas gerações a acreditarem no conhecimento e na transformação por meio da pesquisa e da conservação ambiental”, destacou.

Além das atividades expositivas e acadêmicas, o público poderá participar de experiências interativas, como sessões de planetário, jogos educativos e outras ações voltadas à divulgação científica e à conscientização ambiental.