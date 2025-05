Arraial do Cabo realiza limpeza de estaleiro na Praia dos Anjos

A prefeitura de Arraial do Cabo realizou nas manhãs de terça-feira (27) e quarta-feira (28), mais uma limpeza na área do estaleiro da Praia dos Anjos. A ação contínua faz parte do Termo de Ajustamento de Conduta firmado com o Ministério Público Federal desde 2011.

A atividade contou com a participação de diversas entidades federais e municipais: O Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade (ICMBio), a Fundação Instituto de Pesca de Arraial do Cabo (Fipac), a Secretaria do Ambiente e Saneamento e a Secretaria de Serviços Públicos. E tem o objetivo de manter o ordenamento no local, a fim de equilibrar o uso do espaço público e a conservação da natureza, especialmente ao que se refere aos impactos gerados pelas atividades turísticas na rotina pesqueira.

Foram retirados resíduos sólidos, incluindo borracha, madeira, fibra, metal e outros materiais.