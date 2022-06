Arraial do Cabo realiza limpeza do Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, começou nesta segunda-feira (20), a limpeza do Parque Natural Municipal da Restinga da Massambaba. A ação faz parte do projeto “Natureza Limpa”, que identificou cerca de 27 pontos de descarte irregular de resíduos dentro da Unidade de Conservação.

Na próxima quinta-feira (23), a limpeza será feita na entrada da Rebeche, a partir das 9h. Para participar desta ação, é necessário o uso de tênis e protetor solar. A Secretaria do Ambiente vai disponibilizar luvas. O Parque Natural da Restinga da Massambaba é uma Unidade de Conservação Municipal de Arraial do Cabo, criada pelo Decreto nº 1.815 de 29 de março de 2010, com o objetivo de assegurar a preservação do ecossistema presente.

Junho é o Mês do Meio Ambiente. Este ano, a cidade trabalha o tema “Uma só Terra: O papel de cada um na construção de uma cidade sustentável” e durante o mês inteiro, coloca em ação projetos de conservação e educação ambiental, que serão desenvolvidos ao longo do ano.