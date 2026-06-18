Arraial do Cabo realiza segunda edição do Arraial Fan Fest nesta sexta-feira



Evento contará com show de Fabinho, DJ, mega telão de LED, espaço para troca de figurinhas e transmissão da partida entre Brasil e Haiti no Barcelão

Depois do sucesso registrado na estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo, o Arraial Fan Fest retorna nesta sexta-feira (19/06) para mais uma noite de torcida e música em Arraial do Cabo. A expectativa é de que um grande público volte a ocupar o Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, para acompanhar a segunda partida do Brasil na competição, desta vez contra o Haiti, às 21h30. O cantor de pagode Fabinho é a atração musical da noite antes da partida.

Promovido pela Prefeitura de Arraial do Cabo, o evento seguirá com a estrutura especial montada para receber moradores e turistas. A arena temática abrirá às 17h e contará com mega telão de LED para transmissão da partida, área de alimentação, espaço para troca de figurinhas e atrações musicais para animar a torcida antes e no intervalo do jogo.

A programação terá início com a apresentação de um DJ, responsável por comandar o esquenta da torcida. Às 19h30, sobe ao palco o cantor Fabinho, conhecido pelo projeto Pagobinho e por apresentações marcadas pelo repertório de pagode e interação com o público. Após o show, os torcedores poderão acompanhar a transmissão de Brasil x Haiti. Durante o intervalo da partida, o DJ retorna para manter a animação da arena.

Além do Barcelão, os moradores dos distritos também poderão acompanhar Brasil x Haiti em telões instalados nas praças de Figueira e Monte Alto.

Uma das atrações que mais chamou a atenção na primeira edição do Arraial Fan Fest foi o espaço dedicado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A atividade estará disponível novamente nesta sexta-feira, incentivando a interação entre crianças, jovens e adultos que acompanham o evento.

Toda a estrutura permanece decorada com as cores da Seleção Brasileira, criando um clima especial para que moradores e visitantes vivam a experiência da Copa do Mundo em um ambiente de integração, lazer e entretenimento.

Com o conceito “Arraial inteira em campo”, o Arraial Fan Fest segue transformando a cidade em uma grande arquibancada a céu aberto, reunindo famílias, amigos e turistas para torcer juntos pelo Brasil e celebrar cada momento da competição.

Serviço:

Partida: Brasil x Haiti – Arraial Fan Fest

Data: Sexta-feira – 19 de junho

Barcelão (Centro)

• Abertura da arena: 17h

• DJ animando a torcida antes do show

• Show de Fabinho: 19h30

• Transmissão Brasil x Haiti: 21h30

• DJ no intervalo da partida

• Mega telão de LED

• Área de alimentação

• Espaço para troca de figurinhas

• Estrutura temática da Copa

Praça de Figueira

• Telão para transmissão do jogo

• DJ animando a torcida antes do jogo e no intervalo da partida

Praça de Monte Alto

• Telão para transmissão do jogo

• DJ animando a torcida antes do jogo e no intervalo da partida