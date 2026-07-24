No dia 1º de agosto, Arraial do Cabo recebe a 6ª edição do Circuito Cervejeiro de Corrida, um evento que une corrida, confraternização e degustação de cervejas em um percurso de 3,5 km, com largada às 14h, no Mirante Flávia Alessandra, na Praia Grande.



A iniciativa conta com o apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria de Governo e Eventos.

Largada: Mirante Flávia Alessandra – Praia Grande

Data: 1º de agosto (sábado)

Horário: 14h

Evento exclusivo para maiores de 18 anos.

As inscrições, valores e demais informações estão disponíveis no site oficial da organização: circuitocervejeirodecorrida.com.br.