Arraial do Cabo recebe evento que une esporte, cultura e lazer na Praia Grande neste sábado

Arraial do Cabo terá um sábado especial, com uma programação voltada para moradores e visitantes que buscam esporte, cultura e momentos de convivência à beira-mar. No próximo dia 9 de maio, a Praia Grande recebe o Rio Bossa Nossa Esportes, iniciativa gratuita que promete movimentar a cidade ao longo de todo o dia.

A programação começa pela manhã, a partir das 7h, com atividades esportivas voltadas ao beach tennis. O público poderá participar de clínicas e também de torneio da modalidade, incentivando a prática esportiva e a ocupação saudável dos espaços públicos.

Além do esporte, o evento também valoriza a cultura brasileira. Às 16h, a programação ganha um momento especial com um show gratuito de bossa nova, com o grupo Em Tom Maior, levando música de qualidade em um dos cenários mais procurados do litoral fluminense.

As inscrições para as atividades esportivas estão disponíveis no link: https://www.sympla.com.br/evento/rio-bossa-nossa-esportes-arraial-do-cabo/3407049 .

Serviço

Data: 9 de maio (sábado)

Horário: das 7h às 16h

Local: Praia Grande – Arraial do Cabo

O evento conta com apresentação de grandes marcas, além do apoio do Governo do Estado do Rio de Janeiro, por meio da Secretaria de Estado de Esporte e Lazer e da Secretaria de Estado de Cultura e Economia Criativa. Em âmbito municipal, a ação tem apoio da Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Subsecretaria de Esportes. A realização é da Carioca Entretenimento.

Todas as atividades são gratuitas.