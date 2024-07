Arraial do Cabo recebe novo contador de veículos da Prolagos

Com o objetivo de reforçar o acompanhamento do fluxo de pessoas, especialmente durante a alta temporada e períodos de recesso, a Prolagos instalou um novo contador de veículos em Arraial do Cabo. O equipamento foi instalado na rotatória situada entre o acesso à região central da cidade e o distrito de Monte Alto, na rodovia RJ-102.

Localizadas em diversos pontos considerados estratégicos pela região, especialmente nas vias de acesso aos municípios, as câmeras, que operam associadas a um sistema computadorizado, de acompanhamento em tempo real, permitem mensurar a quantidade de pessoas que transitam na região, propiciando um melhor planejamento quanto à distribuição de água para moradores e visitantes. O coordenador do setor Operacional Água da Prolagos, João Cláudio Macedo, explica como funciona o equipamento.

“O contador de veículos tem como objetivo analisar e realizar a contagem do tráfego de automóveis através de um software com inteligência artificial. A estrutura é feita com duas câmeras e um sinal de telemetria, que transmite para os nossos servidores, que fica em nosso Centro de Controle Operacional (CCO) e armazena em um banco de dados, onde são gerados relatórios e que influenciam na tomada de decisões da concessionária”, esclarece.

Localizado na sede da Prolagos, em São Pedro da Aldeia, o CCO possui um dos modelos mais avançados dentro do setor de saneamento do país, que permite acompanhar em tempo real todo o sistema de abastecimento de água, analisar históricos de vazão, pressão, consumo de energia e níveis de reservatórios, e projetar a demanda de consumo para executar ações preventivas.

Informações que ajudam a planejar o Turismo

As informações geradas a partir do monitoramento feito pelos contadores de veículos não são importantes apenas para o planejamento operacional da Prolagos, mas também são de grande utilidade para o segmento turístico. Os dados do fluxo de entrada e saída de pessoas são compartilhados com as prefeituras da região e entidades privadas.

A presidente do Cabo Frio Convention & Visitors Bureau, Maria Inês Oliveros, destaca como os dados repassados colaboram para o fortalecimento do setor ao longo de todo o ano.

“As informações compartilhadas sobre o volume de veículos e passageiros chegando em nossa região são fundamentais para um melhor planejamento turístico na alta temporada. E mais: nos norteiam para trabalhar na divulgação da cidade nos períodos com menos fluxo de visitantes, que é o que chamamos de Melhor Temporada. Esses dados facilitam muito a identificar os períodos em que precisamos reforçar nossa marca em outras cidades e estados”, afirmou.