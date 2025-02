Arraial do Cabo reforça sinalização na RJ-140 para aumentar a segurança na rodovia

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Coordenadoria Municipal de Trânsito (Comtrans), instalou novas placas de sinalização na RJ-140, na altura da curva da Vila, com o objetivo de reforçar a segurança da via e conscientizar motoristas sobre a importância do respeito às leis de trânsito. A iniciativa é uma parceria entre a Secretaria de Segurança Pública, a Secretaria de Turismo e o Instituto de Desenvolvimento de Arraial do Cabo (IDAC).

Foram instaladas três placas reflexivas ao longo da rodovia, especialmente na região da Vila Industrial, alertando sobre a curva acentuada no trecho. Além disso, um banner iluminado foi colocado no local, exibindo a mensagem: “Desacelere! Seu bem maior é a vida.” O slogan reforça a importância da direção segura e faz parte da campanha nacional de trânsito de 2025.

Essas medidas visam reduzir o risco de acidentes e conscientizar motoristas e motociclistas sobre a necessidade de dirigir com responsabilidade. No trânsito, cada vida importa.