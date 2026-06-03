Arraial do Cabo se prepara para a tradicional celebração de Corpus Christi nesta quinta-feira





Com o apoio da Prefeitura Municipal de Arraial do Cabo, a comunidade católica do município celebra nesta quinta-feira (04/06) a Solenidade de Corpus Christi, uma das datas mais importantes do calendário litúrgico da Igreja Católica. A programação será realizada pela Paróquia Sagrado Coração de Jesus e Nossa Senhora dos Remédios e pela Igreja São Pedro, no distrito de Figueira, reunindo fiéis em momentos de oração, celebração e demonstração pública da fé.

Na área central da cidade, a tradicional confecção dos tapetes terá início às 6h30, ao longo da Avenida Governador Leonel Brizola. Neste ano, o tema escolhido é “São Francisco – Modelo de Amor Eucarístico”, inspirando os desenhos e mensagens que serão produzidos pelos participantes. De acordo com a Paróquia, serão confeccionadas 94 quadras de tapetes, algumas delas desenvolvidas por secretarias da Prefeitura Municipal a convite da própria instituição religiosa.

Os tapetes são preparados de forma coletiva por integrantes de pastorais, movimentos religiosos, comerciantes, moradores e voluntários, que utilizam materiais como sal colorido, serragem e outros elementos para representar símbolos da fé católica e passagens bíblicas.

A programação religiosa terá continuidade às 15h, com a Santa Missa Solene na Matriz do Sagrado Coração de Jesus. Em seguida, os fiéis participarão da procissão eucarística em direção à Praia dos Anjos. O encerramento acontecerá nas escadarias da Igreja de Nossa Senhora dos Remédios, com a bênção do Santíssimo Sacramento.

No distrito de Figueira, a programação será realizada pela Igreja São Pedro. A confecção dos tradicionais tapetes terá início nesta quarta-feira (03/06), às 18h, e seguirá até as 8h de quinta-feira (04/06), no trecho compreendido entre a Rua Nossa Senhora de Fátima e a Praça de Figueira. As atividades religiosas terão início às 8h, com a Adoração ao Santíssimo Sacramento. Às 10h será celebrada a Santa Missa Solene, seguida de procissão eucarística e bênção do Santíssimo Sacramento.

Segundo a tradição católica, a Solenidade de Corpus Christi celebra a presença real de Jesus Cristo na Eucaristia e é marcada por manifestações públicas de fé que mobilizam milhares de católicos em todo o país.