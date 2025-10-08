Pular para o conteúdo

Arraial do Cabo se prepara para receber réplicas dos gigantes do mar

As réplicas em tamanho real de baleias, orcas, golfinhos e lula estão chegando e vão transformar os pontos turísticos da cidade em verdadeiros espaços de encantamento e conscientização ambiental.

Antes da instalação, está sendo realizada a sondagem do solo para garantir que cada escultura seja posicionada com segurança. O trabalho é feito por uma empresa especializada, sob coordenação da FUNTEC Ambiental.

As verificações já aconteceram no Pórtico de entrada da cidade, na Praia Grande e na Praia dos Anjos, e seguem em outros locais.

