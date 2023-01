Arraial do Cabo tem Verão Musical neste final de semana

Arraial do Cabo ganhou uma trilha sonora especial durante o mês de janeiro. Além do barulho do mar, toda sexta-feira e sábado deste mês acontece o Verão Musical. O projeto reúne artistas locais e nomes consagrados na MPB, em apresentações acústicas no palco montado na Praça do Cova.

Nesta sexta-feira (20), a partir das 21h, Rubinho Oliveira embala a noite de turistas e moradores com músicas que marcaram a cultura brasileira.

No sábado (21), Paulinho Moska fecha a segunda semana do evento em grande estilo. O cantor e compositor sobe ao palco às 21h30, tocando seus maiores sucessos.

É a sua chance de cantar “Pensando em você” para aquela pessoa especial, em uma noite típica de verão em Arraial do Cabo. Siga as redes sociais oficiais da Prefeitura e fique por dentro da programação.

Ônibus extra

A Salineira vai ampliar o quadro de horários noturnos para a linha 341 (Arraial x Sabiá), com saídas extras durante o Verão Musical.

Às sextas (20 e 27 de janeiro), o ônibus extra sai de Arraial do Cabo às 20h20, 21h40, 22h20 e 1h. As saídas extras do bairro Sabiá, nos mesmos dias, ocorrerão às 21h20, 22h40 e 00h.

Nos dias 21 e 28 de janeiro, as saídas de Arraial ocorrerão às 22h10, 23h40 e 00h30. O horário extra saindo de Sabiá está previsto para 23h40.