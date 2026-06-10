Arraial do Cabo terá Fun Fest com telões, área de alimentação, espaço para troca de figurinhas e show de Renan Oliveira

A contagem regressiva para a Copa do Mundo já começou e Arraial do Cabo se prepara para viver a emoção do futebol em grande estilo. A Prefeitura Municipal realizará o Arraial Fun Fest, uma grande festa voltada para moradores e turistas que desejam acompanhar juntos os jogos da Seleção Brasileira durante a primeira fase da competição.

O principal ponto de encontro será o Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, o Barcelão, no Centro da cidade, que receberá uma estrutura especial para transmissão das partidas. O espaço contará com mega telão de LED, área de alimentação, atrações musicais e uma programação voltada para o entretenimento do público antes dos jogos.

A abertura da programação acontece neste sábado (13/06), data da estreia da Seleção Brasileira na Copa do Mundo. Antes da transmissão da partida entre Brasil e Marrocos, marcada para às 19h, o público poderá curtir o show do cantor Renan Oliveira, às 17h. Considerado um dos destaques da nova geração do pagode carioca, o artista promete animar a torcida com sucessos como “Teu Jeitinho”, “É Demais” e outros clássicos do gênero. Antes da apresentação, um DJ fará o esquenta da torcida.

Além do Barcelão, as praças de Figueira e de Monte Alto também receberão telões para transmissão das partidas da Seleção Brasileira, ampliando as opções para que moradores dos distritos e visitantes possam torcer juntos pelo Brasil. Nos dois locais, DJs serão responsáveis por animar o público antes do início dos jogos.

Uma das novidades do Arraial Fun Fest será o espaço destinado à troca de figurinhas do álbum oficial da Copa do Mundo. A atividade acontecerá em todos os dias de transmissão dos jogos do Brasil e promete reunir crianças, jovens e adultos em um ambiente de integração e confraternização entre os torcedores.

Toda a estrutura será decorada com as cores da Seleção Brasileira, criando uma atmosfera especial para que o público viva a experiência da Copa em clima de festa.

A expectativa da Prefeitura é transformar os dias de jogos em momentos de celebração coletiva, fortalecendo o turismo, movimentando a economia local e promovendo a integração entre moradores e visitantes. “O Arraial Fun Fest foi pensado para que moradores e turistas possam compartilhar juntos a emoção da Copa do Mundo. Queremos oferecer espaços acolhedores, seguros e bem estruturados para que as pessoas possam torcer pela Seleção Brasileira, reunir amigos e familiares e viver momentos especiais em nossa cidade”, destaca o secretário municipal de Turismo, Júnior Chuchu.

O secretário de Governo e Eventos, Thiago Fantinha, ressalta o trabalho de preparação da estrutura que será disponibilizada ao público. “Estamos organizando uma grande estrutura para receber a população e os visitantes durante os jogos do Brasil. O Barcelão será transformado em uma verdadeira arena da Copa e contará com toda a ambientação necessária para criar uma experiência diferenciada para os torcedores. Queremos que as pessoas se sintam parte dessa grande festa”, afirma.

Com o conceito “Arraial inteira em campo”, o Arraial Fun Fest promete transformar a cidade em uma grande arquibancada a céu aberto, reunindo famílias, amigos e visitantes para torcer juntos pelo Brasil e celebrar cada lance da Copa do Mundo.

Jogos do Brasil na primeira fase | Os torcedores poderão acompanhar os jogos da Seleção Brasileira nos seguintes dias:

13 de junho (sábado)

Brasil x Marrocos

Horário: 19h

19 de junho (sexta-feira)

Brasil x Haiti

Horário: 21h30

24 de junho (quarta-feira)

Brasil x Escócia

Horário: 19h

Locais de transmissão:

Barcelão (Centro)

Mega telão de LED

Área de alimentação

Espaço para troca de figurinhas

Estrutura temática da Copa

DJ e shows musicais antes das partidas

Praça de Figueira

Telão para transmissão dos jogos

DJ antes das partidas

Praça de Monte Alto