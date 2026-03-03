Arraial do Cabo vai celebrar o Dia Mundial da Água com festival que une cultura e conscientização em Figueira

No dia 22 de março, a “Capital do Mergulho” ganha um motivo a mais para celebrar sua maior riqueza. A Prefeitura de Arraial do Cabo promove o 1º Festival das Águas, um evento que propõe unir preservação ambiental e a forte identidade cultural da região. A programação acontece na Praça de Figueira, a partir das 10h, e é aberta ao público de todas as idades.

Idealizado pelas secretarias de Ambiente e Saneamento, Cultura e Economia Criativa e Turismo, o festival é um verdadeiro manifesto de cuidado com o que Arraial tem de mais precioso: a água. Presente no mar que sustenta as famílias de pescadores e nas lagoas que emolduram a cidade, esse recurso é o coração da vida cabista.

O evento foi pensado como um ponto de encontro entre moradores e visitantes. Entre as atrações, o destaque é o teatro educativo com o personagem Prolaguito, que promete encantar e ensinar a criançada sobre o ciclo da água de forma lúdica e interativa.

Para quem busca cultura e gastronomia, o festival contará com shows e atrações musicais, exposição de projetos ambientais, feira de artesanato, a tradicional culinária de pescador e rodas de conversa que conectam saberes tradicionais a novas iniciativas de preservação.