Arraial do Cabo vai lançar nesta quarta-feira “Rota Cabista”

Confira a programação do lançamento da Rota Cabista

A Prefeitura de Arraial do Cabo, por meio da Secretaria do Ambiente e Saneamento, em parceria com Secretaria de Turismo e o Sebrae, convida a todos para o lançamento da Rota Cabista, a primeira trilha de longo curso do município, com cerca de 82 km de extensão.

O evento acontecerá na próxima quarta-feira (02), a partir das 16h, na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, na R. São Marcos, 36 – Monte Alto, Arraial do Cabo, no distrito de Monte Alto.

A programação conta diversas atividades abertas ao público, visando a conexão entre a natureza, a história e o turismo sustentável.

Confira todos os detalhes abaixo: