Arraial do Cabo vai receber neste feriado um dos maiores eventos de mergulho

Arraial do Cabo será palco de um dos principais eventos voltados ao universo do mergulho na Região dos Lagos. Entre os dias 1º e 3 de maio, acontece o Arraial Diving Festival, reunindo profissionais, entusiastas e amantes do mar em uma programação diversificada e gratuita.

O evento será realizado na Secretaria de Educação (antigo sindicato) e contará com palestras técnicas, saídas de mergulho, campeonato de fotografia subaquática e apresentações musicais.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar conteúdos com especialistas da área, abordando temas como mergulho livre, mergulho técnico, segurança, saúde mental e exploração de naufrágios, além de trocar experiências com profissionais renomados do setor.

Um dos destaques da programação é o Campeonato de Foto Sub, que acontece nos dias 2 e 3 de maio, incentivando a valorização da biodiversidade marinha por meio da fotografia.

As noites também serão animadas com apresentações musicais, proporcionando uma experiência completa para moradores e visitantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link disponibilizado na bio oficial do evento.

A organização reforça que a contratação das saídas de mergulho é opcional e realizada à parte, não sendo de responsabilidade da Prefeitura.

O Arraial Diving Festival se consolida como uma importante iniciativa para fortalecer o turismo sustentável e destacar Arraial do Cabo como um dos principais destinos de mergulho do Brasil.