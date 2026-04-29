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Arraial do Cabo vai receber neste feriado um dos maiores eventos de mergulho

Jornal de Sábado
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Arraial do Cabo será palco de um dos principais eventos voltados ao universo do mergulho na Região dos Lagos. Entre os dias 1º e 3 de maio, acontece o Arraial Diving Festival, reunindo profissionais, entusiastas e amantes do mar em uma programação diversificada e gratuita.

O evento será realizado na Secretaria de Educação (antigo sindicato) e contará com palestras técnicas, saídas de mergulho, campeonato de fotografia subaquática e apresentações musicais.

Ao longo dos três dias, o público poderá acompanhar conteúdos com especialistas da área, abordando temas como mergulho livre, mergulho técnico, segurança, saúde mental e exploração de naufrágios, além de trocar experiências com profissionais renomados do setor.

Um dos destaques da programação é o Campeonato de Foto Sub, que acontece nos dias 2 e 3 de maio, incentivando a valorização da biodiversidade marinha por meio da fotografia.

As noites também serão animadas com apresentações musicais, proporcionando uma experiência completa para moradores e visitantes.

As inscrições são gratuitas e podem ser feitas através do link disponibilizado na bio oficial do evento.

A organização reforça que a contratação das saídas de mergulho é opcional e realizada à parte, não sendo de responsabilidade da Prefeitura.

O Arraial Diving Festival se consolida como uma importante iniciativa para fortalecer o turismo sustentável e destacar Arraial do Cabo como um dos principais destinos de mergulho do Brasil.

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