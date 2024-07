Arraial do Cabo vai receber Programa de Encontros com foco na capacitação de hotelaria

O PROENH-RJ – Programa de Encontros com foco na capacitação de hotelaria – vai chegar a Arraial do Cabo no próximo dia 13 de agosto. Organizado pela ABIH-RJ (Associação Brasileira da Indústria de Hotéis do Rio de Janeiro) em parceria com a AMHAR (Associação dos Meios de Hospedagem de Arraial do Cabo), o evento acontecerá das 09h às 18h no Centro Educacional e Cultural Manoel Camargo, situado na Avenida da Liberdade, S/N – Centro – Arraial do Cabo/RJ.

Este evento oferecerá um dia repleto de palestras direcionadas a gestores hoteleiros e suas equipes, com ênfase em operações e aperfeiçoamento profissional. Entre os temas abordados estão desde a construção de equipes de excelência até a gestão de reclamações em redes sociais. Além disso, serão discutidos aspectos como inovação e tendências no setor de hospedagem.

José Domingo Bouzon, presidente da ABIH-RJ, destaca a relevância do evento: “É um momento importante para o segmento da hotelaria de Arraial do Cabo, pois a capacitação disponibilizada por meio do programa traduz ações diretas já pensando na próxima alta temporada. Aproveitamos essa ação para promover o destino Arraial do Cabo de forma a valorizar o setor do turismo e qualificar cada vez mais a hospitalidade em nosso estado.”

O PROENH-RJ já passou por Miguel Pereira e Itatiaia este ano, com grande repercussão. O evento em Arraial do Cabo será gratuito e os participantes receberão um certificado da ABIH-RJ. O programa conta com o apoio de Setur-RJ, TurisRio e Sebrae-RJ. As inscrições estão abertas de 25 a 29 de agosto para associados das entidades organizadoras e a partir de 30 de agosto para o público geral, podendo ser feitas até o dia do evento, 13/08, às 14h.

Para mais informações e inscrições, acesse: https://lp.abihrj.com.br/proenh-rj-edicao-arraial-do-cabo/