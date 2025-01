Arraial do Cabo zera fila para procedimento bucal

Quem precisa realizar procedimentos bucomaxilofaciais em Arraial do Cabo não enfrenta mais longas esperas. A Prefeitura, por meio da Secretaria de Saúde, anunciou que zerou a fila para esses atendimentos, garantindo acesso mais rápido e eficiente.

Os procedimentos bucomaxilofaciais são indicados em casos que demandam extrações dentárias complexas, como de dentes inclusos (exemplo: sisos). Em 2024, o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO) de Arraial do Cabo, localizado na Prainha, realizou 538 procedimentos dessa natureza.

Para acessar os serviços, é necessário encaminhamento de um Posto de Saúde onde o paciente esteja cadastrado e passar pela avaliação do dentista do Centro Odontológico. O agendamento pode ser feito presencialmente, na Rua José Pinto de Macedo, nº 464, no bairro Prainha ou pelo telefone, através do número (22) 3199-0295.

Segundo Beatriz Praxedes, coordenadora do CEO, o trabalho reflete o compromisso da gestão municipal com a qualidade de vida. “Os procedimentos realizados aqui, como os bucomaxilofaciais, vão além da saúde, promovendo também autoestima. É gratificante contribuir para transformar a vida dos pacientes. Não deixem a saúde bucal em segundo plano”.

Sobre o Centro de Especialidades Odontológicas (CEO)

O CEO se tornou referência em tratamentos odontológicos, com atendimentos bucomaxilofaciais, endodontia, odontopediatria, estomatologia, periodontia e atendimento para pacientes com necessidades especiais (PNE).

O espaço atende de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, e em dois sábados por mês para consultas de estomatologia.