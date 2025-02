Arraial Fight promete grandes lutas na Praia Grande neste sábado

O esporte de alto nível desembarca em Arraial do Cabo, neste sábado (15), a partir das 15h, com o Arraial Fight, um evento que promete agitar as areias da Praia Grande com combates de jiu-jitsu e muay thai. Atletas de diferentes equipes entram no tatame ao ar livre para mostrar técnica, resistência e determinação em duelos imperdíveis.

Serão oito lutas em cada uma das duas modalidades, reunindo talentos de equipes como Checkmat, Tribus BJJ, Lúcio Flávio, Thiago Furtado, Nova União e Casa da Luta.

O Arraial Fight promete uma noite de muita adrenalina e disputas emocionantes e faz parte do evento Arena Esportiva que acontece neste final de semana.