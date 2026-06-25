Arraiás da Praça da Bandeira e do Peró celebram as tradições das festas juninas neste fim de semana em Cabo Frio

Os bairros da Passagem e Peró, em Cabo Frio, terão um fim de semana com clima das festas juninas. Na sexta (26) e sábado (27) as praças da Bandeira e Moinho, respectivamente no bairros citados, vão reunir a população para celebrar com muitos festejos tradicionais. Na Praça do Moinho, a animação começa a partir das 17h, já na Praça da Bandeira, a programação começa às 16h. As festas contam com apoio da Prefeitura de Cabo, por meio da Secretaria de Cultura.

O secretário de Cultura, Carlos Ernesto Lopes, o apoio e fomento à cultura das festas juninas reforça e mantém as tradições comunitárias.

“Além de ser uma manutenção da tradição do nosso país, a festa junina é uma representação de organização comunitária, visando manter viva as tradições culturais e também a integração entre as pessoas. Como Secretaria de Cultura, vamos apoiar alguns arraiás ainda ao longo dos meses, fortalecendo esse viés de fomento cultural tão rico e importante em nossa cidade”, disse.

Em ambos os bairros, as festas vão contar com quadrilhas tradicionais, música, comidas e bebidas típicas, artesanato, arrasta-pé. O arraiá do Peró conta com apoio da Secretaria de Cultura, já o da passagem é uma realização do governo municipal.

Além da programação junina, o Arraiá da Passagem terá show com Vinicius Santa Rosa e banda Forró xadrez, na sexta (26). No sábado (27) é a vez de Leo Diolí e banda Bendito Forró animarem a festa.

No Peró, a programação na sexta-feira conta com Trio Massambaba e, no sábado, Trio Coisa Boa.

SERVIÇO:

Arraiá da Praça da Bandeira – Passagem – 16h

sexta (26) e sábado (27)

Arraiá do Peró – Praça do Moinho – 17h

sexta (26) e sábado (27)