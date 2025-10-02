Articulando com Búzios, Gol pode abrir rota aérea entre Guarulhos e Cabo Frio

Nesta segunda-feira (29), durante a Feira Internacional de Turismo da América Latina (FIT) em Buenos Aires, o secretário de Turismo de Búzios, Thomas Weber, se reuniu com o presidente da Embratur, Marcelo Freixo, e representantes do Convention Bureau, da Associação de Hotéis de Cabo Frio e da Gol Linhas Aéreas.

O principal objetivo do encontro foi discutir a criação de uma nova rota aérea regular ligando o Aeroporto Internacional de Guarulhos, em São Paulo, ao Aeroporto Internacional de Cabo Frio, no Rio de Janeiro. Esta demanda, há muito esperada pela Região dos Lagos, começa a ganhar impulso.

Durante a reunião, foi acordado que a Embratur subsidiará os estudos de mercado necessários para avaliar tanto a demanda potencial quanto a viabilidade comercial do novo voo, além de atuar na promoção internacional dos destinos fluminenses.

A proposta inicial sugere que as operações ocorram às quintas-feiras e domingos, o que deverá proporcionar maior previsibilidade e estabilidade na chegada de turistas à região.

A iniciativa visa fortalecer o turismo de lazer em municípios como Búzios, Cabo Frio e Arraial do Cabo, ao mesmo tempo em que atende ao polo de negócios de Macaé e à indústria de óleo e gás, setores considerados estratégicos para o desenvolvimento regional.

O secretário Thomas Weber enfatizou que essa proposta representa um passo significativo para consolidar a Costa do Sol como um destino de destaque no cenário global. “Estamos abrindo novas portas para o turismo, gerando mais oportunidades de emprego e renda, além de conectar nossa região a importantes mercados emissores do Brasil e do exterior.”

Além da nova rota para São Paulo, o encontro também abordou a possibilidade de voos fretados partindo de Rosário e Buenos Aires diretamente para Cabo Frio, destacando a Argentina como um dos principais emissores de turistas para a região.