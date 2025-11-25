Artigo: “Fim da Linha”

A conversão da prisão domiciliar em prisão preventiva encerra um ciclo de ameaças, descumprimentos e tentativas de ruptura institucional.

Por Bernardo Ariston

A conversão da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro em prisão preventiva, decretada por Alexandre de Moraes no sábado (22/11), marca um momento decisivo para o Estado Democrático de Direito no Brasil. A medida não surgiu de disputa política nem de retórica, mas de fatos concretos reunidos pela Polícia Federal e validados pela Procuradoria-Geral da República. Relatórios técnicos apontaram risco de fuga, movimentações suspeitas envolvendo possíveis tentativas de abrigo diplomático, manipulação e violação da tornozeleira eletrônica, descumprimento reiterado das restrições impostas desde agosto e, ainda, mobilização de apoiadores para criar tumulto, dificultando a fiscalização. A soma desses elementos tornou a prisão domiciliar insuficiente para garantir a aplicação da lei penal.

Bolsonaro, porém, não é apenas um investigado que violou medidas judiciais, ele é hoje um condenado. Em setembro, recebeu pena de 27 anos e 3 meses por tentativa de golpe de Estado, estímulo intelectual e político aos atos antidemocráticos, ataque ao sistema eleitoral e participação na articulação dos eventos que culminaram no 8 de janeiro. A prisão preventiva, portanto, não é um ponto isolado, integra um conjunto de condutas que vão desde articulações políticas clandestinas até tentativas deliberadas de burlar decisões judiciais. Além da condenação principal, Bolsonaro segue investigado em casos que envolvem as joias sauditas, interferência na Polícia Federal, espionagem ilegal e financiamento digital de campanhas de desinformação.

O impacto político da prisão é imediato. Primeiro, desestrutura o comando do bolsonarismo, movimento que sempre dependeu diretamente da figura central do ex-presidente. Sem Bolsonaro livre e ativo, a extrema direita enfrenta um vácuo de liderança e uma disputa interna que tende a se intensificar nos próximos meses. Em segundo lugar, a prisão aumenta drasticamente o custo político e institucional de ensaios golpistas. Pela primeira vez desde a redemocratização, o Brasil pune um ex-chefe de Estado por tentar subverter a ordem constitucional. Por fim, expõe a disputa narrativa. Enquanto a base radical insiste no discurso de perseguição, a imprensa internacional classifica o episódio como reação legítima de um país que enfrentou uma tentativa real de ruptura democrática. A fala de Donald Trump, tentando transformar o caso em capital político, apenas reforça o alinhamento histórico entre ambos.

O significado histórico é profundo, a prisão preventiva não inaugura autoritarismo algum; ela encerra a era da indulgência. Durante anos, o Brasil tratou discursos golpistas como exageros, mobilizações antidemocráticas como protestos e ataques às instituições como meras divergências políticas. Essa normalização levou o país ao 8 de janeiro. A resposta do STF agora representa um marco institucional, a democracia brasileira não tolerará mais ameaças, blefes ou chantagens travestidas de patriotismo. É um sinal claro de que a Constituição não é negociável e afrontá-la tem consequências.

Bolsonaro está preso porque tentou derrubar a democracia e porque continuou a desafiar a Justiça mesmo após condenado. Sua prisão preventiva é, acima de tudo, a reafirmação de que, em um Estado de Direito, ninguém, absolutamente ninguém, está acima da lei. Hoje, Bolsonaro está preso. O Brasil, não.