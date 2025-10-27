Artigo: “O Mistério do 3I/ATLAS”

O cometa interestelar 3I/ATLAS se aproxima do Sol em 29 de outubro e reacende mistérios sobre vida extraterrestre, fé e o nosso lugar no universo.

Por Bernardo Ariston

De tempos em tempos, o céu nos chama para refletir. Um brilho novo, um objeto inesperado, uma trajetória improvável. E, mais uma vez, olhamos para cima com a mistura de curiosidade, medo e esperança que acompanha a humanidade desde o início dos tempos. Agora, o motivo tem nome, 3I/ATLAS, o cometa interestelar que atravessa o Sistema Solar carregando perguntas antigas.

Descoberto em julho de 2025 pelo sistema ATLAS, ligado à NASA, o 3I/ATLAS é apenas o terceiro objeto conhecido a chegar até nós vindo de outro sistema estelar. Sua órbita hiperbólica confirma essa origem distante. Ele não representa qualquer risco à Terra, mas sua presença desperta o que existe de mais inquieto na mente humana: a dúvida sobre o desconhecido.

Seu núcleo irregular é formado por rocha, gelo e compostos voláteis. À medida que se aproxima do Sol, esse material aquece e começa a se desprender, formando uma chama luminosa e uma cauda sutil que se projeta pelo espaço. O processo é comum em cometas, mas a composição deste objeto não é. Ele apresenta alta concentração de dióxido de carbono e muito pouca água, o que intriga astrônomos do mundo inteiro e levanta questões sobre sua origem e sobre os ambientes onde a vida pode surgir fora da Terra.

O ponto mais aguardado dessa visita ocorre em 29 de outubro de 2025, quando o 3I/ATLAS atingirá seu periélio, o momento de maior proximidade com o Sol. Será a ocasião em que ele ficará mais ativo, liberando maior quantidade de gases e poeira, permitindo novas observações científicas. Ainda assim, poderá ser difícil de ser visto da Terra por estar angularmente próximo ao disco solar, mas o que ele revelar depois dessa passagem poderá mudar nossa compreensão sobre objetos interestelares.

Aqui entra a segunda metade desta história: a fé e o imaginário humano. Sempre que algo estranho surge no céu, teorias se multiplicam. Há quem defenda que 3I/ATLAS possa ser uma sonda extraterrestre, fruto de tecnologia avançada. Cientistas sérios analisam essa hipótese com cautela e rigor, lembrando que não há evidências que sustentem, até agora, qualquer origem artificial. Outros enxergam nele um sinal espiritual. Passagens bíblicas que falam de “sinais nos céus” ganham novamente espaço no debate. Para alguns grupos, o cometa pode simbolizar a proximidade da volta de Jesus Cristo. Não como previsão sensacionalista, mas como reflexão de fé. Se somos criação de Deus, o que cada fenômeno celeste pode representar em Sua obra? Eu sou cristão, para mim, ciência e fé não se anulam, se completam. A ciência revela como o universo funciona. A fé tenta nos mostrar por quê ele existe. Quando um viajante interestelar cruza nossos céus, é impossível não perguntar qual é o propósito de sua passagem.

O cometa poderá ir embora sem dizer uma única palavra, mas nós não sairemos desta visita da mesma maneira. O 3I/ATLAS não traz respostas fáceis, traz perguntas poderosas: Se há vida lá fora, que papel temos na criação? Se existe inteligência além de nós, o que Deus quer nos ensinar com isso? Se o universo é tão vasto, como acreditar que estamos sozinhos? Talvez, no fim das contas, o maior mistério não seja o cometa, talvez sejamos nós, olhando para o infinito e tentando decifrar o sentido da nossa própria existência.

