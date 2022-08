Até às 15h, está acontecendo em Arraial do Cabo ação Social, Psicológico e Jurídico, destinadas à mulheres vítimas de violência

O Ônibus Lilás já está na Praça de Monte Alto! Até às 15h de hoje (9), a Prefeitura de Arraial do Cabo realiza diversas atividades no âmbito Social, Psicológico e Jurídico, destinadas à mulheres vítimas de violência.

A ação conta com inscrições para o curso Qualifica Mulher, isenção de taxa para emissão de 2ª via de documentos, inscrição em aulas de treinamento funcional, muay-thai e taekwondo, inscrições no Projeto Empoderadas, saúde na tenda e mais uma edição do Eco Brechó.

O evento, em alusão ao mês de enfrentamento à violência contra a mulher, é organizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho, Renda e Direitos Humanos, por meio da Superintendência de Sustentabilidade, Promoção da Igualdade Racial e Direitos da Mulher, com apoio da Secretaria de Saúde e Secretaria de Governo, Eventos, Esporte e Lazer.