Atenção Básica da Saúde de Cabo Frio promove atividades de conscientização e prevenção do câncer de colo de útero

O mês do Dia Internacional da Mulher também é marcado pela campanha “Março Lilás”, diretamente ligada à saúde feminina. Em Cabo Frio, a Secretaria Adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, da Secretaria Municipal de Saúde, realiza uma série de atividades de conscientização e prevenção do câncer de colo de útero nas Estratégias de Saúde da Família (ESFs) e Unidades Básicas de Saúde (UBS).

As equipes realizam ações educativas, orientações e atividades de promoção da saúde da mulher, fortalecendo o acesso à informação, ao autocuidado e aos serviços disponíveis na rede municipal. A iniciativa reafirma o compromisso do município com o cuidado integral à saúde da mulher, ampliando direitos, acesso e qualidade na atenção à população feminina.

As atividades começaram na última semana, nos ESFs do Monte Alegre, Gamboa e Monte Carlo, e na UBS da Colônia de Pescadores, e prosseguem nesta semana, a partir de quarta-feira (18), na ESF Guarani; e também na quinta-feira (19), nas ESFs do Peró, Tangará, Caminho de Búzios e Araçá, e na UBS da Praia do Siqueira. Na sexta (20), haverá ações na ESF do Samburá.

“Embora o mês do Dia da Mulher seja uma ocasião que reforça a necessidade dos cuidados com a saúde feminina, aqui na Atenção Básica essa é uma pauta para o ano inteiro”, explica a secretária-adjunta de Vigilância em Saúde e Atenção Básica, Sandra Rabelo.

Confira abaixo o calendário com as próximas ações da Atenção Básica referentes ao Março Lilás, em Cabo Frio:

18/03 – 9h – ESF Guarani

19/03 – 9h – ESF Peró

19/03 – 9h – ESF Jardim Caiçara

19/03 – 9h às 16h – ESF Tangará

19/03 – 9h – UBS Praia do Siqueira

19/03 – 9h30 – ESF Araçá

20/03 – a confirmar – ESF Samburá

23/03 – 9h – ESF Manoel Corrêa

23/03 – 9h – ESF Boca do Mato

24/03 – 9h – UBS Watson Tavares Filho (Santo Antônio)

24/03 – 9h às 16h – UBS Reserva do Peró

24/03 – 9h30 – UBS Unamar

25/03 – 9h – ESF Angelim

25/03 – 9h – ESF Jardim Peró

25/03 – 9h – ESF Jardim Nautilus

25/03 – 14h30 – ESF Cajueiro

25/03 – 14h – ESF Vila do Sol

26/03 – 9h – ESF São Jacinto

26/03 – 10h – ESF Jacaré

26/03 – 9h – ESF Vila Nova

26/03 – 9h30 – UBS Itajuru

27/03 – 9h – ESF Florestinha

27/03 – 9h30 – UBS Maria Lúcia

31/03 – 9h30 – ESF Porto do Carro

31/03 – 14h – UBS Vila do Ar

31/03 – 9h – ESF Maria Joaquina