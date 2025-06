Atenção, motoristas! Avenida da Liberdade, em Arraial do Cabo, é fechada temporariamente

A Avenida da Liberdade, na altura do Estádio Municipal Hermenegildo Barcelos, foi temporariamente fechada pela Secretaria de Segurança Pública, por meio do COMTRANS, para a montagem da estrutura da Jornada das Infâncias, um evento cheio de brincadeiras, cultura, diversão e inclusão, que acontece nos dias 26 e 27 de junho, em Arraial do Cabo.

Durante esse período, o desembarque de turistas que normalmente acontece próximo ao estádio será feito na Orla da Praia dos Anjos. Assim que a estrutura for desmontada, o acesso será liberado novamente.

Anota aí! A Jornada das Infâncias é gratuita e aberta ao público. A programação completa será divulgada em breve pelo perfil oficial da Prefeitura de Arraial do Cabo.