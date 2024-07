Atleta de Cabo Frio, Gabi Yamaguchi é campeã Grand Slam Rio de Janeiro

By

O campeonato é organizado pela AJP Tour, mesma confederação que faz o Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes

Gabi Yamaguchi, talentosa atleta de jiu-jitsu da cidade de Cabo Frio, brilhou na 10ª Edição Grand Slam Rio de Janeiro ao conquistar o título de campeã em sua categoria. A competição ocorreu na Arena Carioca 1, localizada na Vila Olímpica, na Barra, com final vitoriosa realizada na sexta-feira (19). O O campeonato é organizado pela AJP Tour, mesma confederação que faz o Mundial de Abu Dhabi, nos Emirados Árabes.

“Estou muito feliz por ter conquistado o título no Grand Slam Rio de Janeiro. Foi uma competição muito importante para mim, e estou animada para continuar treinando forte para os próximos desafios. Conto com a ajuda de todos vocês para alcançar meus objetivos e continuar crescendo no esporte que tanto amo. Vamos juntos rumo às vitórias!, disse a atleta.

Com apenas 11 anos de idade, Gabi já acumula um total de 63 conquistas no esporte, incluindo 56 medalhas – 42 ouros, oito pratas, seis bronzes, além de sete cinturões. Ela é faixa cinza

na categoria Pluma (até 36 kg/12/13 anos), superior a sua idade devido ao seu excelente rendimento no esporte.

Sua próxima grande competição será o Mundial de Jiu-Jitsu Confederação Brasileira de Jiu-Jitsu Olímpico (CBJJO), agendado para o dia 11 de agosto na Arena da Juventude. Este evento é importante para Gabi, que também está se preparando para participar pela segunda vez do Campeonato Mundial em Abu Dhabi, nos Emirados Árabes, programado de 5 a 16 de novembro deste ano.

Para custear sua viagem e participação no Mundial em Abu Dhabi, Gabi está promovendo uma rifa e buscando patrocínios. A jovem lutadora levará um bandeirão para Abu Dhabi, proporcionando visibilidade às empresas patrocinadoras durante o evento. Há diferentes níveis de patrocínio disponíveis, divididos em categorias ouro, prata e bronze, além da possibilidade de se tornar um patrocinador oficial da atleta. Contribuições individuais também são bem-vindas através do Pix, utilizando o CPF 169.413.617-51.

Os interessados em apoiar Gabi Yamaguchi podem entrar em contato com sua mãe, Géssica Lacerda, pelo telefone (22) 9.9820-3173 para obter mais informações sobre as cotas de patrocínio e formas de contribuição.