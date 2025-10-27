Atleta do Cabo Frio + Esporte é destaque na Corrida do Guardião

Neste domingo (26), Cabo Frio recebeu a primeira edição da Corrida do Guardião – Região dos Lagos 2025, promovida pelo 25º Batalhão de Polícia Militar do Estado do Rio de Janeiro (PMERJ). O evento, que contou com o apoio da Prefeitura, reuniu dezenas de atletas e moradores em um percurso de 5 quilômetros, com largada do batalhão da PM, no bairro Jardim Flamboyant, e chegada na Praia do Forte, um dos principais cartões-postais da cidade.

Entre os participantes em destaque esteve Lucas Matheus, de 18 anos, atleta do projeto Cabo Frio + Esporte, desenvolvido pela Secretaria Municipal de Esporte e Lazer. O jovem conquistou o segundo lugar na categoria de15 a 19 anos, com o tempo de 21 minutos e 24 segundos.

Orgulhoso com o resultado, Lucas celebrou o desempenho e a experiência na prova: “Fiquei muito feliz com esta conquista. A primeira Corrida do Guardião foi um sucesso, e me sinto honrado em concluir a minha primeira corrida de rua com a equipe do Cabo Frio + Esporte”, destacou o atleta.

A Corrida do Guardião teve como objetivo aproximar a comunidade da Polícia Militar, promovendo saúde, integração social e incentivo à prática esportiva. O evento contou com estrutura de hidratação, atendimento médico e segurança, além de uma ação solidária com arrecadação de alimentos não perecíveis para instituições de caridade locais.

A Prefeitura de Cabo Frio deu apoio logístico ao evento, por meio da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, com a atuação da Guarda Civil Municipal em todo o trajeto. As equipes auxiliaram no fechamento temporário das vias e na organização do trânsito, garantindo a segurança dos participantes, pedestres e condutores ao longo do percurso. O trajeto de 5 quilômetros de corrida e 3 quilômetros de caminhada passou por pontos emblemáticos da cidade, como o Morro da Guia, o Convento Nossa Senhora dos Anjos, a Praça Porto Rocha e o bairro da Passagem.

A competição também contou com a participação do prefeito de Cabo Frio, Dr. Serginho, e do secretário municipal de Esporte e Lazer, Rafael Bernardo.