Atletas de Arraial do Cabo se destacam na 5ª Copa Vaguinho de Taekwondo

Sete atletas de Arraial do Cabo participaram no último domingo, 5 de maio, da 5ª Copa Vaguinho de Taekwondo, realizada em Rio Bonito, e conquistaram ótimos resultados para o município.

Os competidores luis Arthur, Matheus Santos, Danielli Miguel, Guilherme dos Santos e Halley Abrahão garantiram o primeiro lugar em suas categorias. Já Geovanna Tulinto e Brayan Abrahão conquistaram a medalha de prata, ficando com o segundo lugar.

A delegação cabista contou com o acompanhamento do professor Jhonatan Pitta e dos técnicos Juan Carlo e Júlia Kiffer, que destacaram o desempenho e a dedicação dos atletas durante a competição.

A equipe faz parte dos projetos esportivos da Subsecretaria de Esportes de Arraial do Cabo, onde as aulas são ministradas no Estádio Barcelão e no Parque das Garças.

O evento reuniu competidores de diversas cidades e teve como objetivo incentivar a prática esportiva e promover o taekwondo no estado do Rio de Janeiro.