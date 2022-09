Atualização da caderneta de vacina terá ”Dia D” no sábado em Iguaba Grande

No próximo sábado (03), vai acontecer, em Iguaba Grande, o Dia D da vacinação contra a poliomielite e atualização da caderneta de vacinação da criança e do adolescente. A campanha será na Casa de Cultura, das 8h às 17h. A secretaria de Saúde informa que seguirá os critérios de aplicação de acordo com os padrões do Programa Nacional de Imunização, conforme cada faixa etária.

💉Estarão disponíveis os seguintes imunizantes:

Difteria e Tétano

Hepatite B

Hepatite A

Tríplice Viral

Pentavalente

Pneumo 10

Meningo c

DTP

VIP

VOP

Varicela

Febre amarela

HPV

Meningo ACWY

Coronavac

Pfizer infantil

Pfizer adulta

Influenza