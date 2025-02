Audiência pública discute Plano Municipal de Saneamento Básico em Arraial do Cabo

Na manhã desta quinta-feira (20), a Prefeitura de Arraial do Cabo realizou uma audiência pública na Escola Municipal Francisco Luiz Sobrinho, em Monte Alto, para apresentar e debater o Plano Municipal de Saneamento Básico. O encontro reuniu autoridades, técnicos e moradores para discutir o diagnóstico da cidade, as propostas e os investimentos necessários para aprimorar o saneamento no município.

O secretário de Meio Ambiente destacou a importância da participação da população no processo:

“A audiência pública permite que os cidadãos acompanhem de perto o planejamento do município, contribuindo com sugestões e opiniões. O Plano Municipal de Saneamento Básico é um documento estratégico que direciona nossos esforços e recursos para garantir avanços na área.”

A Prefeitura segue trabalhando em planos de melhorias para o saneamento básico, buscando otimizar o tratamento e o descarte dos efluentes de forma mais eficiente e com menor impacto ambiental. Estudos técnicos estão sendo conduzidos para avaliar a situação atual e embasar as decisões futuras.