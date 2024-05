Audiência Pública vai acontecer para Demonstração e Avaliação do Cumprimento de Metas Fiscais do 1º Quadrimestre de 2024 em Búzios

Acontecerá uma audiência pública no dia 29 de maio, quarta-feira, às 10h da manhã, na Câmara Municipal de Búzios, para demonstração e avaliação do cumprimento de metas fiscais do 1º quadrimestre de 2024 pela Controladoria Geral do Município. A audiência será transmitida pelas páginas oficiais da Câmara Municipal, garantindo acesso amplo e transparente às informações para todos os cidadãos interessados. Esta iniciativa reforça o compromisso da administração municipal com a transparência e a participação da comunidade no controle e na fiscalização das contas públicas.