Ave silvestre ferida e gatos abandonados no Jardim Caiçara, em Cabo Frio, são resgatados

A Prefeitura de Cabo Frio realizou, nesta quarta-feira (18), uma operação de resgate de animais na Rua Fortaleza, no bairro Jardim Caiçara, após denúncias feitas por moradores da região. A ação foi conduzida pela Superintendência Municipal de Proteção Animal, com apoio de agentes da Guarda Marítima e Ambiental, da Secretaria de Segurança e Ordem Pública, e da equipe de Fiscalização Ambiental, da Secretaria de Meio Ambiente, Clima e Saneamento.

As ocorrências foram registradas em pontos distintos da mesma rua. Em um terreno baldio, as equipes resgataram um gavião ferido e, em um imóvel residencial desocupado, foram encontrados três filhotes de gatos em situação de abandono. No interior da residência, também foram identificados quatro filhotes de gatos já sem vida.

Os animais resgatados foram encaminhados para atendimento especializado no Canil Municipal. Os gatos, após avaliação clínica, serão destinados a lar temporário até estarem aptos para adoção. O gavião também está recebendo cuidados veterinários e, após reabilitação, será reintegrado à natureza.

No momento da operação, os agentes informaram que não foi possível identificar os responsáveis, uma vez que os animais estavam em áreas desocupadas.

A Prefeitura de Cabo Frio reforça que maus-tratos e abandono de animais são crimes, conforme previsto na legislação federal, e destaca a importância da participação da população por meio de denúncias. Em casos suspeitos, a orientação é acionar a Guarda Civil Municipal pelo telefone 153.