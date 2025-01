Azeda e Azedinha, em Búzios, perdem Bandeira  Azul  após testes do INEA  

Cleber Lopes

Búzios perdeu a Bandeira Azul das Praias Azeda e Azedinha. A coordenadora nacional do programa Leana Bernardi, em entrevista ao Jornal de Sábado, confirmou a informação e revelou também que suspendeu a certificação internacional das praias do Forno e Tucuns pelo prazo de dez dias.

A Bandeira Azul da Azeda e Azedinha foi cassada definitivamente depois que dois testes de balneabilidade realizados pelo INEA atestaram que a água estava imprópria para o banho.

Em relação as praias do Forno e Tucuns, Leana Bernardi explicou que o município tem dez dias para comprovar a existência do serviço de guarda-vidas com regularidade e devidamente equipado, além de melhorar a acessibilidade e instalar placas informando a qualidade da água.

A coordenadora nacional do programa avalia que, ao contrário da Azeda Azedinha, a suspensão pelo prazo de dez dias, é normal, pode acontecer em qualquer praia que descumprir as exigências do programa.

Leia entrevista:

JS – A certificação da Bandeira Azul das três praias de Búzios foi suspensa? Quais os motivos?

Leana Bernardi – A bandeira na praia Azeda-Azedinha foi retirada permanentemente ainda em dezembro de 2024. A bandeira nas praias de Tucuns e Forno foi abaixada por até 10 dias para o município comprovar serviço de guarda-vidas com regularidade e devidamente equipado.

JS – A certificação da Azeda e Azedinha foi devido a qualdiade da águia?

Leana Bernardi – Sim, tivemos dois resultados impróprios no site do INEA.

JS – O município deverá reiniciar o processo de certificação ou poderá recuperar as Bandeiras corrigindo as falhas?

Leana Bernardi – Todos os anos todos os municípios reiniciam o processo com a entrega da documentação e relatórios.

JS – A situação pode interferir na candidatura da Praia da Tartaruga candidata este ano a certificação?

Leana Bernardi – Cada praia é avaliada separadamente das outras.

JS – É comum praias terem a certificação suspensa por problemas como qualidade da água ou Búzios foi o primeiro caso?

Leana Bernardi – Abaixar a bandeira é muito comum, acontece todos os anos e pode acontecer em qualquer praia Bandeira Azul. Nesta temporada já aconteceu em outros estados também, mas por diferentes razões. A bandeira pode ser abaixada a qualquer momento em qualquer praia sempre que descumprir algum critério do programa. Abaixar a bandeira é parte da gestão da praia.

JS – A cidade corre o risco de perder definitivamente as certificações?

Leana Bernardi – O prêmio é anual. Qualquer cidade corre o risco de perder o prêmio se descumprir algum critério.

JS – Qual o conselho que você daria ao município e a outros que conquistaram a certificação diante dessa situação, como coordenadora nacional do programa?

Leana Bernardi – Presença, monitoramento, gestão e transparência.

JS – Cabo Frio esse ano terá novas praias candidatas a certificação?

Leana Bernardi – Ainda não fomos informados, a avaliação para a próxima temporada iniciará em maio. A prefeitura de Búzios, em nota, informou que está empenhada em cumprir todas as exigências dentro do prazo estabelecido.