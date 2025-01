Azul suspende voos para Cabo Frio a partir de março

As cidades de Cabo Frio, na Região dos Lagos, e Campos dos Goytacazes, no Norte Fluminense, não vão mais contar com voos da Azul Linhas Aéreas a partir do dia 10 de março. A medida acontece em meio a mudanças de planejamento operacional, que suspendeu voos em 12 cidades brasileiras.

As operações foram suspensas em Correia Pinto, em Santa Catarina, Crateús, São Benedito, Sobral e Iguatú, no Ceará; Mossoró, no Rio Grande do Norte, São Raimundo Nonato e Parnaíba, no Piauí, Rio Verde, em Goiás, além de Barreirinhas, no Maranhão.



Segundo a companhia, as alterações acontecem devido a uma série de fatores que vão desde o aumento nos custos operacionais da aviação, impactados pela crise global na cadeia de suprimentos e a alta do dólar, além de questões de disponibilidade de frota e de ajustes de oferta e demanda.

Ainda de acordo com a Azul, os cientes impactados estão sendo comunicados previamente e vão receber a assistência necessária, conforme prevê a resolução 400 da Agência Nacional de Aviação Civil (Anac).