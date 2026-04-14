Bairro Mossoró, em São Pedro da Aldeia, recebe processo de regularização fundiária

Garantir o direito à moradia legal e ampliar a segurança das famílias do bairro Mossoró tem sido uma das frentes de atuação da Prefeitura de São Pedro da Aldeia. Na última semana, a Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano realizou, junto às assistentes sociais do CRAS Porto da Aldeia, visitas domiciliares para confirmar a presença de residentes e proprietários dos imóveis, dando continuidade ao processo de regularização fundiária na localidade.

A ação representa mais uma etapa do levantamento necessário à legalização dos imóveis, permitindo a atualização cadastral e o andamento dos processos. O trabalho é essencial para assegurar segurança jurídica à população e contribuir para a organização urbana da região.

Com a regularização, os proprietários passam a contar com o registro formal dos imóveis, garantindo mais tranquilidade e autonomia sobre o patrimônio. Na próxima quinta-feira (16/04), as equipes retornarão ao bairro para concluir o levantamento da Quadra 01. Ao todo, o Mossoró conta com seis quadras, que serão atendidas de forma gradual nas próximas etapas do projeto.

A Secretaria de Obras e Desenvolvimento Urbano orienta que quem ainda não deu entrada no processo de regularização procure o setor para obter informações e iniciar o requerimento. Aqueles que já abriram o processo também podem colaborar, compartilhando as orientações com vizinhos e contribuindo para ampliar o alcance da ação. A sede da pasta está localizada na Rua Marques da Cruz, nº 361, no bairro Nova São Pedro, com atendimento de segunda a sexta-feira, das 8h30 às 17h.