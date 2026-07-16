Bairros de Cabo Frio recebem serviços de drenagem nesta quinta-feira

Três frentes de serviços de drenagem foram concluídas nesta quinta-feira (16) pela Secretaria de Serviços Públicos da Prefeitura de Cabo Frio. As intervenções foram finalizadas nos bairros São Cristóvão, Parque Burle e Colinas do Peró. Já no bairro Manoel Corrêa, os trabalhos seguem em andamento, com conclusão prevista para esta sexta-feira (17).

Os serviços foram executados na Rua Expedicionário da Pátria, em São Cristóvão; Rua Cecília, no Parque Burle; Rua Adélia Guimarães, no Colinas do Peró; e Rua Manoel Nascimento, no bairro Manoel Corrêa. Além da manutenção da rede de drenagem, as equipes também realizam a recuperação do calçamento no Manoel Corrêa.

No Peró, foi realizado a substituição de tampas de bueiros e a manutenção da rede de drenagem, reforçando o funcionamento do sistema responsável pelo escoamento da água da chuva.

Em Tamoios, a equipe atuou na Rua das Capivaras com a limpeza e a desobstrução da galeria de drenagem, utilizando o caminhão Vacall. O serviço removeu o material acumulado na tubulação, melhorando o fluxo da água na rede e contribuindo para o funcionamento do sistema.