Balanço do defeso na Lagoa de Araruama destaca atuação firme contra a pesca ilegal

Chegou ao fim, nessa segunda-feira (30), o período de defeso da Lagoa de Araruama, em que a pesca de camarões e crustáceos é proibida para garantir a reprodução das espécies. Em Cabo Frio, as ações de fiscalização foram coordenadas pela Superintendência da Guarda Marítima e Ambiental, com apoio de órgãos parceiros da região, e resultaram em um saldo positivo de proteção ao ecossistema lagunar.

Entre os meses de abril e junho, foram realizadas mais de 90 operações de fiscalização por terra e por mar, com o envolvimento de agentes de Cabo Frio, São Pedro da Aldeia, Arraial do Cabo e das unidades de policiamento ambiental (UPAMs) do estado. As equipes empregaram viaturas terrestres e embarcações para cobrir toda a área da lagoa, garantindo a efetividade da operação.

Durante o período, que vale de 1º de abril a 30 de junho, diversas apreensões de materiais ilegais de pesca foram efetuadas: redes de arrasto, redes de espera, redes tipo troia, covos e puçás. Também houve apreensão de embarcação e motor utilizados em atividade irregular.

Além disso, aproximadamente 244 quilos de camarão apreendidos foram destinados a instituições beneficentes dos municípios envolvidos, como Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais (Apae) e Lar da Cidinha, em Cabo Frio, e Aldeia Criança Feliz, em São Pedro da Aldeia.

A operação também registrou um momento de tensão em junho, quando um dos agentes foi agredido por pescadores irregulares durante patrulhamento noturno. O caso foi encaminhado às autoridades competentes para as devidas providências.

Com o fim do defeso, os pescadores encontrem um ambiente mais saudável e produtivo para o seu sustento.