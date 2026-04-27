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Balão cai sobre a Lagoa de Araruama em Iguaba Grande

Jornal de Sábado
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Um balão caiu dentro da Lagoa de Araruama, em Iguaba Grande, neste domingo (26), e foi retirado da água pelo dono de uma embarcação que flagrou a situação nas proximidades da Ponta da Farinha. 

Segundo relato, o balão passou por cima da vegetação antes de cair dentro da lagoa, espalhando resíduos. O próprio responsável pela embarcação fez o registro em vídeo e realizou a retirada do material, que já começava a se desfazer na água. 

Durante a gravação, ele relata a preocupação com os impactos ambientais e afirma que faria a entrega do material à Guarda Marítima de Iguaba Grande.

A prática de soltar balões é considerada crime ambiental no Brasil. A conduta é tipificada pela Lei de Crimes Ambientais, que prevê punição para quem fabricar, vender, transportar ou soltar balões que possam provocar incêndios ou danos ao meio ambiente. 

De acordo com a legislação, a pena pode variar de detenção de um a três anos, além de multa. O risco não se limita a incêndios, mas também inclui a poluição de ecossistemas, como lagoas e áreas costeiras, além de ameaças à fauna.

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