Balão de 20 metros cai em área de proteção ambiental e causa princípio de incêndio em Araruama

Um balão de aproximadamente 20 metros caiu, neste sábado (15), na Área de Proteção Ambiental Estadual de Massambaba (APA de Massambaba), em Araruama. O objeto teria sido solto a cerca de 5 km do local, nas proximidades da Ponte dos Leites.

O impacto da queda provocou um princípio de incêndio, que foi rapidamente controlado por equipes do Instituto Estadual do Ambiente (Inea), com apoio da Polícia Militar e da Guarda Municipal. Ninguém ficou ferido.

De acordo com o Instituto, os guardaparques, policiais e guardas municipais participavam da Operação Verão voltada para o monitoramento e ordenamento turístico em Araruama, quando avistaram o balão. Ele foi monitorado de perto pela equipe até a sua queda na unidade de conservação.

Soltar balões é crime previsto em lei e quem o pratica está sujeito a detenção e multa.