Balcão de Empregos divulga novas vagas de empresas de Búzios

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, informa a disponibilidade de novas oportunidades de trabalho no município por meio do Balcão de Empregos.

A iniciativa tem como objetivo exclusivo realizar a intermediação entre trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado e as empresas locais que estão com vagas abertas, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

VAGAS DISPONÍVEIS:

* Recepcionista (homem)

* Camareira

* Manutencionista

* Garçom

Os interessados devem encaminhar currículo diretamente pelo WhatsApp:

(22) 99707-2077

O atendimento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

A Prefeitura reforça que o serviço atua apenas como ponte entre candidatos e empresas, contribuindo para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho no município, de forma gratuita e organizada.