Pular para o conteúdo

Balcão de Empregos divulga novas vagas de empresas de Búzios

Jornal de Sábado
IMG_0104

A Prefeitura de Armação dos Búzios, por meio da Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda, informa a disponibilidade de novas oportunidades de trabalho no município por meio do Balcão de Empregos.

A iniciativa tem como objetivo exclusivo realizar a intermediação entre trabalhadores que buscam inserção ou recolocação no mercado e as empresas locais que estão com vagas abertas, fortalecendo a geração de emprego e renda no município.

VAGAS DISPONÍVEIS:

* Recepcionista (homem)

* Camareira

* Manutencionista

* Garçom

Os interessados devem encaminhar currículo diretamente pelo WhatsApp:

(22) 99707-2077

O atendimento é realizado pela Secretaria de Desenvolvimento Social, Trabalho e Renda.

A Prefeitura reforça que o serviço atua apenas como ponte entre candidatos e empresas, contribuindo para facilitar o acesso às oportunidades de trabalho no município, de forma gratuita e organizada.

Veja também

bfadefc8-2de3-4198-9670-40e46629e37e

Suspeito de chefiar tráfico em Arraial do Cabo é preso em festa em Monte Alto

IMG_0103

Marcha para Jesus em São Pedro da Aldeia contará com shows e caminhada nesta sexta (01)

IMG_0102

Prefeitura de Cabo Frio dá início à revitalização do Espaço Cultural Torres do Cabo

IMG_0101

Cabo Frio realiza treinamento para uso da plataforma do licenciamento digital