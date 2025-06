Baleia-jubarte é encontrada morta na praia de Unamar, em Cabo Frio

Uma carcaça de baleia-jubarte foi encontrada na madrugada desta segunda-feira (9), na praia de Unamar, em Tamoios, segundo distrito de Cabo Frio.

Segundo especialistas do Grupo de Estudos de Mamíferos Marinhos da Região dos Lagos (GEMM-Lagos) e do Instituto BW, esse é o primeiro registro de encalhe de baleia na Região dos Lagos na temporada de 2025.

A equipe esteve no local para registrar o caso e coletar material para necropsia, que será realizada ao longo da tarde desta segunda-feira.

Até o momento, os grupos responsáveis pela avaliação do animal informou que se trata de uma baleia com menos de um ano de idade. As condições da morte e demais características da Jubarte ainda estão sendo estudadas pelos especialistas.