Baleia-jubarte faz mais de dez saltos e encanta turistas em Arraial do Cabo

Uma baleia-jubarte protagonizou um espetáculo neste domingo (14) ao realizar mais de dez saltos a cerca de 50 metros da faixa de areia em Arraial do Cabo. A cena chamou a atenção de moradores e turistas que acompanhavam o momento da praia.

Nas imagens, o animal aparece diversas vezes emergindo completamente da água, em uma sequência de saltos que arrancou aplausos e reações de surpresa de quem estava no local.

Os registros reforçam a presença cada vez mais frequente desses cetáceos próximos à costa cabista durante a temporada de 2026.

Nos últimos meses, moradores, turistas e operadores de turismo têm relatado diversos avistamentos em diferentes pontos do município.

Além dos saltos, as baleias também vêm sendo observadas realizando batidas de nadadeiras e exibições da cauda, comportamentos que costumam atrair a atenção de quem acompanha a passagem dos animais pela região.

A temporada das baleias ocorre entre os meses de junho e setembro, período em que os animais migram das águas geladas da Antártica para o litoral brasileiro em busca de águas mais quentes para reprodução e cuidado dos filhotes.

Nesse cenário, Arraial do Cabo se destaca como um dos principais pontos de avistamento de baleias do país, devido à localização privilegiada e às condições favoráveis do mar, que permitem observações frequentes tanto a partir de embarcações quanto da faixa de areia e dos costões da cidade.