Baleia resgatada após encalhes em Cabo Frio apresenta melhora e segue em reabilitação

Jornal de Sábado
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Uma fêmea adulta de cachalote-pigmeu, uma espécie de baleia, segue em tratamento no Centro de Reabilitação e Despetrolização (CRD) do Instituto Albatroz, em Araruama, após ser resgatada nesta quarta-feira (22), na Praia do Forte, em Cabo Frio. 

Segundo a médica veterinária do Instituto Albatroz, Daphne Goldberg, o animal apresentou melhora no quadro clínico após passar a noite em observação. 

“O animal permaneceu clinicamente estável durante a noite, com estabilização do padrão respiratório e mantendo-se responsivo aos estímulos externos”, informou. 

A baleia tem cerca de três metros de comprimento e pesa aproximadamente 350 quilos. De acordo com a equipe responsável pelo atendimento, ela apresentava quadro de hipoglicemia, além de mordidas recentes de tubarão-charuto e lesões no ventre provocadas pelo atrito com a areia. 


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