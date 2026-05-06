Baleias aparecem antes da temporada e já são avistadas em Arraial do Cabo

Baleias já estão sendo avistadas em Arraial do Cabo antes mesmo do início oficial da temporada de migração, que começa em junho. Nesta semana, uma baleia-jubarte foi vista no mar das praias da cidade, reforçando registros que vêm sendo feitos desde março, segundo a Fundação de Meio Ambiente, Ciência e Tecnologia (Funtec).

Arraial do Cabo é um dos principais pontos de observação de baleias no Brasil e costuma atrair visitantes interessados em acompanhar de perto a passagem desses animais pelo litoral.

A espécie mais comum na região é a jubarte, mas outras, como orcas, que são um tipo de golfinho, também já foram observadas em março, antes do período oficial de migração.

De acordo com a Funtec, apenas neste mês já foram registrados mais de três avistamentos, incluindo um no fim da tarde desta semana. A fundação chegou a divulgar um vídeo explicando os motivos do aumento de aparições fora de época e a expectativa é de que o número de registros cresça nos próximos dias.

Para quem pretende tentar avistar as baleias a partir da costa, alguns dos pontos mais indicados são o Mirante do Pontal do Atalaia, o Mirante da Boa Vista, a orla da Praia Grande e as praias de Monte Alto e Figueira, onde há registros frequentes durante a temporada.

Para detalhar a riqueza dessa biodiversidade incrível e explicar por que o avistamento de animais como baleias-jubarte e golfinhos tem se tornado cada vez mais frequente na região, a Bióloga Sarah Rodrigues Pessoa, Chefe de Serviços de Projetos da FUNTEC Ambiental, destaca os fatores oceânicos que influenciam esse espetáculo da natureza

“Isso [a visibilidade] pode ocorrer devido às condições do oceano, como temperatura da água e disponibilidade de alimentos”, disse.

Regras e cuidados durante o avistamento

A orientação é respeitar as normas de observação dos cetáceos. Em embarcações, é preciso manter distância mínima de 100 metros das baleias e, se possível, colocar o motor em neutro ao avistá-las.

A velocidade máxima permitida na área de observação é de 5 nós.

Também é proibido perseguir, cercar, tocar, alimentar ou bloquear a passagem dos animais. O tempo de observação por embarcação não deve ultrapassar 30 minutos.