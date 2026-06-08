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Balões caem em Araruama, Búzios e Cabo Frio no domingo

Jornal de Sábado
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A queda de três balões mobilizou moradores e banhistas neste domingo (7) em Araruama, Armação dos Búzios e Cabo Frio. Os registros mostram as estruturas descendo do céu e atingindo diferentes pontos. Uma delas caiu em uma rua próxima a uma unidade de saúde, outra foi parar no mar. 

Em Araruama, o balão caiu no Centro da cidade, bem perto da Unidade de Pronto Atendimento (UPA). Moradores correram para tentar evitar acidentes, já que o artefato desceu em uma área bastante movimentada. As imagens mostram a mobilização deles enquanto o balão se aproximava da fiação e do solo. 

Em Búzios, a estrutura foi avistada à distância e acabou no mar. Pilotos de moto aquática recolheram a armação de ferro e a lona que boiavam na água. 

O terceiro registro aconteceu no distrito de Tamoios, em Cabo Frio, onde outro balão também caiu no mar.

As ocorrências reforçam o alerta para o perigo da soltura de balões, prática que costuma aumentar neste período de festas juninas e pode provocar incêndios e acidentes graves. 

O porta-voz do Corpo de Bombeiros, Fábio Contreiras, destacou os riscos e lembrou que fabricar, vender, transportar ou soltar balões é crime ambiental. A pena prevista varia de um a três anos de detenção, além de multa. 

“Soltar balão mata, é crime e representa um risco real ao meio ambiente, à segurança pública e à vida de todos nós. Os balões são responsáveis por muitos incêndios, tanto nos centros urbanos quanto nas florestas, causando perdas materiais, destruindo a vegetação e colocando vidas em perigo. Além disso, representam um grande perigo para a aviação: o risco de colisão ou de sucção pelas turbinas das aeronaves é real, com alta chance de acidente aéreo. Nas cidades, podem facilmente atingir as redes elétricas, interrompendo o fornecimento de energia para milhares de pessoas”, alertou o porta-voz do Corpo de Bombeiros, tenente-coronel Fábio Contreiras. 

O Corpo de Bombeiros orienta que, em situações de emergência, os moradores liguem para o 193.

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