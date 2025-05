Banco de Empregos de Rio das Ostras oferece 442 vagas

O Banco de Empregos de Rio das Ostras está com 442 oportunidades abertas. As inscrições, gratuitas e presenciais, devem ser realizadas no Centro de Cidadania, na Rua das Casuarinas, nº 595, no Âncora, das 8h às 17h.

Ao se cadastrar, o interessado em uma das vagas disponíveis deve apresentar documento de identidade, CPF, carteira de trabalho (física ou digital), comprovante de residência atualizado, currículo e certificados de qualificação profissional, caso possua.

Vagas disponíveis: motorista de ônibus urbano (27 vagas), auxiliar de sushiman (cinco vagas), cumim (cinco vagas), técnico de refrigeração (quatro vagas), mecânico de motos (duas vagas). Além dessas, há oportunidades em setores como comércio e educação.

A lista completa de vagas e os pré-requisitos exigidos para cada função estão disponíveis no site oficial da Prefeitura, no endereço www.riodasostras.rj.gov.br/ bancodeempregos .

Para mais informações e atualização diária das vagas, os interessados devem acompanhar o portal do Banco de Empregos da Prefeitura.