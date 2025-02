Banda Luxúria e Di Ferrero agitam a abertura do Festival de Torresmo e Churrasco Fogo de Chão de Arraial do Cabo

A programação da sexta-feira, dia 7, promete agitar o público no Festival de Torresmo e Churrasco Fogo de Chão, no Estádio Barcelão. A banda Luxúria abre a noite de shows às 20h, seguida pela grande atração, Di Ferrero, que sobe ao palco às 22h com seus maiores sucessos.

O festival acontece nos dias 7, 8 e 9 de fevereiro, sempre a partir das 13h, no Estádio Barcelão. Além dos shows, o evento contará com um espaço kids e a presença de renomados chefs de cozinha locais.

Confira a programação completa:

???? Sexta-feira, dia 7 – Luxúria (20h) | Di Ferrero (22h)

???? Sábado, dia 8 – Glauco Zulo

???? Domingo, dia 9 – Pagode do Adame

Venha sentir o sabor deste evento!