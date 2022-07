Banda Young Melody apresenta concerto na Casa da Cultura de São Pedro da Aldeia nesta quarta-feira 

Nesta quarta-feira (20), às 19h, a Casa da Cultura recebe a banda Young Melody para mais uma noite de apresentação do Concerto Musical Gabriel Joaquim. A atração tem repertório voltado, especialmente, aos admiradores do gênero Rhythm and Blues ou apenas R&B, além do pop e da Música Popular Brasileira. A programação é realizada pela Secretaria de Cultura de São Pedro da Aldeia com o objetivo de fomentar a música e dar visibilidade aos artistas locais, além de oferecer uma opção gratuita de lazer para a população. A entrada é franca e limitada à lotação do espaço.

Com cerca de uma hora de duração, a apresentação promete entreter e encantar o público com interpretação de clássicos do blues e da MPB em um setlist recheado de sucessos internacionais, passando por canções de Amy Winehouse, Michael Jackson e Aretha Franklin, e nacionais, com músicas de Tom Jobim, Roberto Carlos e Tim Maia.

Para o espetáculo, a banda será formada por Felipe Oliveira (trompete e produção musical), Bella Gusmão (vocal), Ailton Sabino (percussão), Erick D’Avila (teclado) e Waldecir Santos (contrabaixo). “O que nós queremos com a apresentação é levar entretenimento para todos os presentes com músicas consagradas mundialmente, trazendo a nostalgia dos anos 60, 70, 80 e 90 e também a alegria das músicas que marcaram os anos 2000”, destacou o trompetista Felipe Oliveira.

Intitulada “R&B e raízes brasileiras”, a proposta musical do conjunto foi uma das 10 contempladas no edital de Chamamento Público nº 05/2022, que abriu inscrições para artistas solo, duplas e bandas para compor o Concerto Musical Gabriel Joaquim. As apresentações seguem até o mês de novembro, sempre às quartas-feiras (clique AQUI para conferir a agenda).



“Agradeço, mais uma vez, ao prefeito Fábio do Pastel por acreditar nesse projeto e valorizar o setor cultural e os nossos artistas. Lembrando, mais uma vez, que é importante que o público chegue cedo para garantir um lugar, já que os assentos são limitados em respeito à capacidade de lotação da Casa da Cultura”, destacou o secretário de Cultura, Thiago Marques. Ao todo, são disponibilizadas 60 cadeiras.

A Casa da Cultura Gabriel Joaquim dos Santos fica localizada na Avenida Francisco Coelho Pereira, nº 255, no Centro da cidade.

Sobre a Young Melody

A banda Young Melody nasceu em 2015 com o propósito de levar momentos emocionantes e inesquecíveis às cerimônias de casamento. Seu fundador, o trompetista Felipe Oliveira, já integrou diversas orquestras, como a Orquestra Popular Villa Lobos de Búzios e a Orquestra Vivace, o que lhe possibilitou adquirir vasta experiência e conhecimento na área da música erudita e popular.

O conjunto tem o compromisso de proporcionar música de excelência para abrilhantar celebrações, festas e eventos e atua, principalmente, na Região dos Lagos, Região Serrana e na capital do estado do Rio de Janeiro. Ao longo de sua trajetória, a banda também acumulou passagens por lugares históricos, com destaque para a apresentação no Palácio Guanabara, sede oficial do governo do Rio de Janeiro.

A banda passeia por estilos diversos, desde o clássico, com instrumentos de cordas, como violinos e violoncelos, até a música pop, através do uso do saxofone, trompete e da bateria eletrônica. O grupo também executa MPB com auxílio de instrumentos como cajon, violão e voz. Para a apresentação no Concerto Musical Gabriel Joaquim, a banda será formada por Felipe Oliveira (produção musical e trompete), Bella Gusmão (vocal), Ailton Sabino (percussão), Erick D’Avila (teclado) e Waldecir Santos (contrabaixo).