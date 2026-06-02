Barata é registrada sobre alimentos no Extra em Cabo Frio

Uma barata foi flagrada sobre uma bandeja de lasanha exposta para venda no setor de comidas prontas de um supermercado em Cabo Frio. O caso foi registrado neste sábado (30), na unidade do Extra localizada na Avenida Central, no bairro Jardim Flamboyant.

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o inseto caminhando sobre o alimento que estava disponível para os consumidores. A cliente responsável pela gravação cobra providências do estabelecimento.

Após tomar conhecimento das imagens, a Vigilância Sanitária de Cabo Frio informou que realizará uma inspeção no local para apurar a denúncia.

O órgão destacou que mantém fiscalizações periódicas em estabelecimentos comerciais do município e orienta que denúncias relacionadas às condições sanitárias podem ser feitas pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2508, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail vigilancia.sanitaria@saude.cabofrio.rj.gov.br.

Em nota, o supermercado lamenta o ocorrido e informa que atua de acordo com as normas e procedimentos previstos e recomendados pelos órgãos competentes. A loja esclarece que realiza dedetizações periódicas e que, após a identificação do ocorrido, acionou a empresa responsável pelo manejo integrado de pragas, que já realizou novas ações corretivas na unidade.