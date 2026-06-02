Pular para o conteúdo

Barata é registrada sobre alimentos no Extra em Cabo Frio

Jornal de Sábado
IMG_1273

Uma barata foi flagrada sobre uma bandeja de lasanha exposta para venda no setor de comidas prontas de um supermercado em Cabo Frio. O caso foi registrado neste sábado (30), na unidade do Extra localizada na Avenida Central, no bairro Jardim Flamboyant. 

O vídeo, que circula nas redes sociais, mostra o inseto caminhando sobre o alimento que estava disponível para os consumidores. A cliente responsável pela gravação cobra providências do estabelecimento. 

Após tomar conhecimento das imagens, a Vigilância Sanitária de Cabo Frio informou que realizará uma inspeção no local para apurar a denúncia.

O órgão destacou que mantém fiscalizações periódicas em estabelecimentos comerciais do município e orienta que denúncias relacionadas às condições sanitárias podem ser feitas pelo telefone (22) 2646-2506, ramal 2508, de segunda a sexta-feira, das 8h às 17h, ou pelo e-mail vigilancia.sanitaria@saude.cabofrio.rj.gov.br. 

Em nota, o supermercado lamenta o ocorrido e informa que atua de acordo com as normas e procedimentos previstos e recomendados pelos órgãos competentes. A loja esclarece que realiza dedetizações periódicas e que, após a identificação do ocorrido, acionou a empresa responsável pelo manejo integrado de pragas, que já realizou novas ações corretivas na unidade.

Veja também

salineira portas abertas

Salineira promove nova edição do “Portas Abertas” e aproxima clientes dos bastidores do transporte público na Região dos Lagos

IMG_1275

Agentes da Guarda Marítima e Ambiental realizam resgates de animais e combatem princípio de incêndio em Cabo Frio

IMG_1272

Polícia Civil divulga balanço de maio com mais de 20 prisões em Búzios

Abandono de Emprego: DRIFT COMERCIO DE ALIMENTOS S/A – 02/06/2026